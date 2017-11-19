دورة TOT نقابة المعلمين إربد

الحرة نيوز –

عقدت لجنة التدريب في نقابة المعلمين دورة اعداد المدربين في جمعية نداء الخير في الرمثا. بقيادة المدرب المعلم أ. نضال الوردات.

حضر الدورة 15 معلما ومعلمة من لواء الرمثا وهذه الدورة الخامسة في منطقة الرمثا وجاءت بعد طلب من الزملاء لعقد هذه الدورة حيث تساعدهم في الاعارة لدول الخليج .

ويذكر ان الدورة تندرج تحت عناوين كثيرة

كالتنمية المهنية وزيادة المهارات وبناء القدرات

اما المدرب الفاضل فأسلوبه شيق ويهتم بالمتدربين ويملك وعي مفيد ويتقبل آراء الآخرين ولديه قدرة عالية على التواصل.

يذكر ان لجنة التدريب احدى لجان النقابة والتي تهدف الى رفع مستوى المعلم مهنيا وذاتيا

وقد اشرف الزميل احمد الزعبي على الدورة طيلة ايامها ميسرا وداعما .