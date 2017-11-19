تعيين أول سيدة برتبة مدير في وزارة الأوقاف

الحرة نيوز –

قرر وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات، تعيين حسناء العنانبه مديرا لمديرية المراكز والجمعيات في مركز الوزارة.

ويعتبر قرار تعيين العنانبه الاول من نوعه في تاريخ وزارة الاوقاف، حيث لم يسبق ان تم تعيين اي سيدة بموقع مديرة في مركز الوزارة.

ودأبت وزارة الاوقاف منذ عام ونصف العام على تفعيل دور المرأة في المواقع الهامة بالوزارة، حيث صدر في شهر حزيران الماضي قرارا بتعيين اول سيدة برتبة مستشار في تاريخ الوزارة، اضافة الى تفعيل دورها في مجال الوعظ والارشاد والتفاعل مع المجتمع من خلال اطلاق المبادرات الاسرية والتي تعزز دور الاسرة في مختلف المجالات لا سيما محاربة الفكر المتطرف وحماية افراد المجتمع من الانزلاق نحوه.