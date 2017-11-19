عطل محبس يقطع المياه عن بعض مناطق الشمال

الحرة نيوز –

اعلنت شركة مياه اليرموك عن توقف التزويد المائي عن عدد من القرى ضمن نطاق خدمة الشركة.

وقال مدير عام الشركة المهندس حسن هزايمة ان سبب التوقف عطل في احد المحابس الرئيسية لمحطة ام اللولو، مشيرا الى ان كوادر الشركة متواجدة في الموقع من أجل الإسراع في اجراء الصيانة اللازمة.

واوضح الهزايمة ان المناطق المتأثرة بهذا العطل تشمل قرى غرب المفرق (الدجانية، المعمرية، عين) وفي محافظة جرش مناطق (قفقفا، بليلا، المشيرفات، ثغرة عصفور، جبا) فيما تأثرت في محافظة عجلون مناطق صخرة وعبين، كما ستتأثر مناطق حبكا وحوارة في قصبة اربد ومنطقة ايدون في لواء بني عبيد.