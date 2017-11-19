عودة الأجواء الباردة و مصحوبة بزخات الأمطار الثلاثاء

الحرة نيوز –

يُراقب كادر التنبؤات الجوية عن كثب احتمالية تمركز منخفض جوي في حوض جزيرة قبرص وذلك يوم الثلاثاء القادم، حيث من المُنتظر أن يبدأ بالتأثير على المملكة مع ساعات الصباح بمشيئة الله.

وفي التفاصيل يتمركز مرتفع جوي فوق مناطق غرب ووسط اوروبا بالتزامن مع استمرار تدفق الهواء البارد من مناطق شرق اوروبا نحو الحوض الشرقي للمتوسط.

ومع ساعات صباح الثلاثاء يتمركز المنخفض الجوي مُرفقا بكتلة هوائية باردة بين جزيرة قبرص والساحل الشمالي الغربي من سوريا ليبدأ التأثير الفعلي في المنطقة الشمالية من المملكة ، حيث تهب تدريجياً رياح غربية نشطة السرعة وتتكاثر السُحب الممطرة وتتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، تمتد لاحقا الى المناطق الجنوبية.

وتكون الأجواء يوم الثلاثاء باردة حيث تهب تدريجياً رياح غربية نشطة السرعة وتتكاثر السُحب الممطرة وتتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وسُرعان ما تشتد الفعالية الجوية مع ساعات المساء لتشمل المناطق الجنوبية.

كما ويترافق المُنخفض الجوي مع هُبوب رياح نشطة إلى قويّة السُرعة تصل الى 50 كم \ساعة ، تعمل على إثارة الغُبار في مناطق البادية،إضافةً إلى اضطراب البحر على سواحل بلاد الشام.

وتتراجع الفعالية الجوية بشكل واضح مع ساعات صباح الأربعاء مع استمرار الاجواء الباردة لا سيما في ساعات الليل.