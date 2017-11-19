الوحدات يعتلي صدارة دوري المحترفين

الحرة نيوز –

تصدر فريق الوحدات فرق دوري المحترفين مستغلاً تعثر الرمثا في ختام الأسبوع التاسع من البطولة.

وحقق الوحدات الفوز على العقبة ٢-٠ في المباراة التي اقيمت على ملعب العقبة ليتصدر الترتيب بعشرين نقطة بفارق الأهداف عن الرمثا.

وسجل اهداف الوحدات ادهم القرشي وبهاء فيصل.

وعلى ملعب الحسن تخلى الرمثا عن صدارة الترتيب بعد تعادله مع ذات راس بدون اهداف ليرفع رصيده الى عشرين نقطة ولكن الصدارة ذهبت للوحدات بفارق الاهداف فيما ارتقى ذات راس الى المركز الخامس بثلاثة عشر نقطة.

وفي اللقاء الاخير تمكن الفيصلي من الفوز على الاهلي بهدف دون رد في اللقاء الذي اقيم على ستاد عمان الدولي بهدف سجله انس جبارات ليرفع الفيصلي رصيده الى ١٣ نقطة في المركز السادس فيما تجمد رصيد الاهلي عند النقطة التاسعة في المركز السابع.