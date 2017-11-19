اعادة تشكيل مجلس الصندوق الهاشمي لاعمار الاقصى

الحرة نيوز –

قرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الموافقة على اعادة تشكيل مجلس امناء الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة برئاسة الامير غازي بن محمد.

ويضم المجلس في عضويته وزير الداخلية، وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، قاضي القضاة، مفتي عام المملكة، المهندس رائف نجم، عبدالرحيم العكور، رئيس مجلس اوقاف القدس، مدير اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك.

كما يضم مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، مدير متابعة شؤون القدس والمسجد الاقصى المبارك في وزارة الاوقاف، الدكتور وصفي كيلاني، استاذ الكرسي المكتمل لدراسة فكر الامام الغزالي في المسجد الاقصى المبارك، المدير المالي في الادارة العامة لاوقاف القدس ورئيس قسم سدنة المسجد الاقصى المبارك.