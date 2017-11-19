الحكومة تصرف نحو (2.5) مليون دينار كمعونة لـ (92) ألف أسرة فقيرة

الحرة نيوز –

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي،ولغايات تلبية جزء من احتياجات الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية في فصل الشتاء، الموافقة على صرف مبلغ مقطوع بقيمة اجمالية تقديرية تبلغ 2 مليون و 510 الاف دينار لمرة واحدة لـ 92 الف اسرة فقيرة خلال كانون اول 2017 .

وتم اعتماد الية الصرف من المخصصات المالية المتوفرة في صندوق المعونة الوطنية وتصرف بحسب عدد افراد الاسرة.

وتهدف معونة الشتاء الى مساعدة الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية على تلبية احتياجاتها من التدفئة وغيرها خلال فصل الشتاء وسيتم صرفها لجميع الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية قبل نهاية العام الجاري.