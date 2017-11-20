امطار وضباب يسيطر على الاجواء الاثنين.. والهطول يشتدّ الثلاثاء

الحرة نيوز –

تبدأ المملكة منذ ساعات فجر الثلاثاء بالتاثر بمنخفض جوي، سيتمركز حينها إلى الجنوب من تركيا، مُرفقاً بكتلة هوائية باردة ورطبة. ومن المتوقع أن يجلب الأجواء الشتوية -التي طال انتظارها- إلى أجزاء عديدة من المملكة.

أما بالحديث عن أجواء الإثنين، تكون الأجواء مستقرة صباحاً ويُرافق ذلك توقع بتشكل الضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية في مناطق السهول الشرقية وقد تشمل بذلك منطقة مطار الملكة علياء الدولي وأجزاءً من الطرق الصحراوية، تتحوّل الأجواء نهاراً لتصبح مائلة للبرودة في الجبال مع ظهور كميات متفاوتة من السُحب على ارتفاعات مُختلفة، مع فرصة لهطول زخات محلية من المطر في شمال المملكة ظهراً.

وعند الانتقال ليوم الثلاثاء، تبدأ المملكة بالتأثر بأولى تأثيرات هذا المنخفض الجوي على شكل هبوب نشط للرياح الجنوبية الغربية، والتي ستعمل طوال اليوم على إثارة الغبار في البادية وبالتالي تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية، وتدريجياً تعبر البلاد جبهة هوائية باردة تابعة لهذا المنخفض الجوي، بحيث يشتد هطول الأمطار في المنطقة الشمالية بمشيئة الله، تمتد تباعاً للمنطقة الوسطى، ويُرافقها حدوث العواصف الرعدية أحياناً مع ازدياد النشاط في الرياح الغربية بحيث تصل سرعة هباتها إلى 60-70 كم/ساعة.

ومع ساعات المساء الأولى، تمتد الهطولات المطرية إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية، لتتركز ليلاً فيها مع تشكّل كثيف للضباب في جبال الشراه، في حين تخف الهطولات المطرية في شمال ووسط المملكة وتصبح على هيأة زخات محلية بعد مشيئة الله.

وتنخفض درجات الحرارة نهار الثلاثاء، بشكل ملموس، بحيث لن تتجاوز العظمى قبل الظهر في عمان حاجز الـ15 مئوية، وأقل من ذلك في الجبال، بحيث تكون الحاجة ماسّة لارتداء ملابس شتوية أكثر دفئاً.

ويستمر تأثير بقايا المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة المرافقة نهار الأربعاء، بحيث تسود أجواء باردة وغالباً غائمة مع هطول زخات محلية من المطر بمشيئة الله، في أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون العظمى في عمان والمدن الرئيسية دون حاجز 15 مئوية إجمالاً.

ومن المتوقع أن يجلب هذا المنخفض الجوي، كميات أمطار هامة إلى أجزاء من المنطقة الشمالية وبعض المرتفعات الجنوبية، بحيث قد تبلغ 30-40 مليمتراً في أجزاء من جبال عجلون وجرش ومحافظة إربد، في حين تكون هذه الكميات بحدود 10-15 مليمتراً في أجزاء من العاصمة والبلقاء، وربما أكثر من ذلك في أجزاء من جبال الكرك والطفيلة بمشيئة الله.

جديرٌ بالذكر، إلى أن المملكة على موعد مع ليالٍ باردة بشكل لافت عقب مرور هذا المنخفض الجوي وحتى منتصف الأسبوع القادم، وذلك نتيجة لتأثير مرتفع جوي في طبقات الجو كافةً مُرفقاً برياح شرقية نشطة السرعة على فترات.