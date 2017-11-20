احالة 5 اشخاص للقضاء اعتدوا على معلمين في البلقاء

الحرة نيوز –

– احالت الاجهزة الامنية خمسة اشخاص بينهم حدثان للقضاء اثر اعتدائهم على معلمين داخل احد مدارس محافظة البلقاء بحسب مصدر امني. وقال المصدر انه على اثر الشكوى التي تقدم بها عدد من المعلمين في احدى مدارس محافظة البلقاء بتعرضهم للاعتداء من قبل اقارب احد طلاب المدرسة حيث قام ذلك الطالب على اثر خلاف من احد المعلمين بإحضار اربعة اشخاص من اقاربه الذين قاموا بالاعتداء على المعلمين، وحصلوا على تقارير طبيه بذلك.

واضاف المصدر انه ونتيجة للتحقيقات التي اجريت تم تحديد هوية جميع الاشخاص المتورطين في الاعتداء والقاء القبض عليهم جمعيا، وتم احالتهم للقضاء كمشتكى عليهم في القضية.