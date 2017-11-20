الذهب باق عند أعلى مستوى في شهر

الحرة نيوز –

– تراجعت أسعار الذهب، الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوى في شهر، الذي سجلته في الجلسة السابقة بدعم من الضبابية التي تكتنف التقدم في إصلاح محتمل لقانون الضرائب الأميركي.

وبحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1291.44 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه لم يبتعد كثيرا عن الذروة التي سجلها، الجمعة، عند 1297 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى للمعدن النفيس منذ 16 أكتوبر.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 1291.20 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.2 بالمئة، مع تعثر اليورو إثر فشل جهود المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتشكيل حكومة ائتلافية، مما أثار مخاوف بشأن ضبابية المشهد السياسي في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.8 بالمئة إلى 17.16 دولار للأوقية، بعدما صعدت لأعلى مستوى في شهر في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 943.40 دولار للأوقية، لينزل من أعلى مستوى في نحو شهرين الذي سجله، الجمعة، عند 954.30 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 996 دولارا للأوقية.