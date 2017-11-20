على مكتب وزير التربية .. هذا ما يحدث في مدرسة بعمان .! فيديو

الحرة نيوز –

أكد اولياء امور طلبة مدرسة علي بن ابي طالب الاساسية للبنين ، الواقعة في منطقة حي نزال ، شرقي العاصمة عمان ، ان المدرسة غير ملائمة لتحقيق البيئة التعليمية والتي لا تتفق ومعايير التعليم، وما يرافق ذلك من عدم توفير المرافق اللازمة كالمقاعد الدراسية والتي تعتبر الجزء الاهم لاستمرارية التعليم المناسب لابنائهم.

وقالوا في حديث ، انهم طالبوا ومنذ بداية سنة الدراسية وخلال زياراتهم المتكررة لادارة المدرسة ، بمخاطبة الوزارة من اجل تأمين المقاعد لابنائهم في المرحلة الاعدادية داخل غرفهم الصفية ، وان الادارة بالفعل قامت بمخاطبة الوزارة ، والتي بدورها اوعزت لدائرة اللوازم بزيارة المدرسة والوقوف على كامل احتياجاتها .

وبحسب احد اولياء امور الطلبة والذي كان متواجداً لحظة زيارة دائرة اللوازم للمدرسة ، والتي اطلعت على واقع الحال الصعب لما يعيشه طلبة المدرسة من افتقار لابسط مقومات التعليم ، والتوصية لادارة المدرسة بأن الامور في الايام القادمة ستكون على ما يرام ، الا انه ومنذ زيارة الدائرة وحتى اليوم لم يتخد اي اجراء على ارض الواقع .

وتمكن احد اعضاء الهيئة التدريسية من تصوير طلبته في الصف اثناء تأديتهم لامتحانات الشهر الثاني ، والذي يُظهر خلو الصف من المقاعد الدراسية ، وان الموجود منها غير صالحة للاستخدام ، ليفترش الطلبة على الارض ويؤدون امتحانهم “بحفظ من دون فهم” للمادة ، في محاولة منهم لاكمال تعليمهم .

وطالب اولياء الطلبة وزارة التربية والتعليم بضرورة التدخل وانهاء معاناة ابنائهم الطلبة ، وزيارة الوزير الرزاز للمدرسة والاطلاع على واقع حالها المرير ، والايعاز للجهات المعنية في الوزارة بتأمين المدرسة بالادراج والمقاعد الدراسية بما يضمن لأبنائهم تحصيلا علميا سليما، وذلك من باب ان التعليم حلقة متكاملة.