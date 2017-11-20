لا متسع في ساحة حجز المركبات

الحرة نيوز –

قال أحد المواطنين إنه راجع ساحة حجز المركبات أكثر من مرة لغاية حجز مركبته من أجل استعادة رخصة القيادة المحجوزة بسبب مخالفة تحميل ركاب مقابل أجر؛ لكن العاملين هناك أخبروه أنه لا يوجد شواغر داخل الساحة ولم يتمكن من حجزها منذ ما يزيد عن عشرة أيام.

الناطق باسم ادارة السير المركزية جلال الرحاحلة قال في حديثه لـ”حياة اف ام” ورصده موقع الحرة بأن السير تتعامل يومياً مع كم هائل من هذه المخالفات والتي توجب حجز المركبات المخالفة؛ مشيراً إلى أن ساحة الحجز لها سعة محددة ولذلك قد تمتلأ بالمركبات.

وأضاف الرحاحلة بأن مدير إدارة السير المركزية أوعز أنه وفي حال ثبت عدم وجود مكان لحجز المركبة فيمكن تمديد اشعاره من قبل إدارة السير حتى يصبح هناك مكان لحجز المركبة.