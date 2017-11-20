صور … كسر يد طالب في مدرسة الرشيد الثانوية بالرصيفة والمدير لم يخبر ذويه

الحرة نيوز – خاص – محمد الحريري

طالب صلاح ستيتي مدير مدرسة سابق وزير التربية والتعليم بالتحقيق وانصاف ابنه بعد اصابة يده بكسور اثر اصطدامه ببوابة المدرسة اثناء دخوله مع الطلاب .

وقال ستيتي ان مدير مدرسة الرشيد الثانوية وهي المدرسة التي يدرس بها ابنه لم يخبره ساعة وقوع الحادث ولم يخبر أيا من افراد اسرته علما أن المعلمين هم من قاموا بنقل ابنه الى المستشفى وهو مستشفى الزرقاء الحكومي حيث مازال ابنه قيد العلاج حيث ينام معه في نفس الغرفة مشيرا ايضا أن ادارة المدرسة لم تقم بعمل صيانة للبوابة التي تتسبب بمثل هذه الحوادث وقد يتعرض اي طالب آخر لحادث مماثل .

وفي إتصال مباشر مع ولي أمر الطالب أكد أن إدارة المدرسة ومدير التربية تعمدت عدم إخباره إخفاء هذا الأمر عنه .

ومن جهة أخرى ذكر أنه حتى هذه اللحظة لم تفتح مديرية التربية تحقيق بالحادثة ولم تتخذ أي اجراء لمعرفة السبب والمسبب لهذا الحادث .

وأضاف الى أن ادارة المدرسة ومديرية التربية لم تتابع حالة الطالب الصحية كونها خطيرة وقام بإجراء عملية جراحية مستعجلة له .