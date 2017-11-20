مصدر: أي تغيير على فاتورة الكهرباء سيكون تنفيذاً لقرار حكومي سابق

الحرة نيوز –

أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن أي تغيير سيطرأ على أسعار الكهرباء، لن يكون قرارا جديداً.

وبين المصدر في حديثه أن التغيير سيكون تنفيذاً لقرارات حكومية سابقة، أقرت ربط أسعار الكهرباء بأسعار النفط عالمياً.

وكان قرار حكومي فَعلَ بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء الموجود أصلاً على فاتورة الكهرباء، في حال ارتفعت اسعار النفط عالمياً.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري قد صرح سابقاً بأن السعر الاسترشادي للنفط الخام هو السعر الذي سيتم الاعتماد عليه في تفعيل بند فرق أسعار الوقود عند 55 دولارا للبرميل، وهو يمثل حالة التعادل في النظام الكهربائي بحيث لا يؤدي إلى تحميل النظام الكهربائي خسائر.

وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بالتحقق من كلفة الوقود في محطات الطاقة الكهربائية، لافتاً أنه في حال ارتفع سعر النفط الخام عن 55 دولارا للبرميل فإنه سيتم رفع قيمة فاتورة الكهرباء كل حسب كمية استهلاكه وإن انخفضت فإنه سيتم خفض قيمة الفاتورة.