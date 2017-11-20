القبض على المتسببين بوفاة محمد العبادي

الحرة نيوز –

قال مصدر امني انه لاحقاً لحادث السير الدي راح ضحيته المواطن محمد ناصر المعدات العبادي اثناء ملاحقته لعدد من النشالين في منطقة الصبيحى تمكن البحث الجنائي من تحديد هوية كافة الاشخاص الذين كانوا داخل المركبة والقي القبض عليهم جميعا

وبين المصدر ان عددهم خمسة اشخاص وتبين ان اثنين منهم من ذوي الاسبقيات في قضايا السرقة وتم ضبط المركبه التي كانوا يستقلونها وبوشرت التحقيقات معهم تمهيدا لاحالتهم للقضاء .

وكان العبادي توفي اثناء مطاردته مجموعة من اللصوص حاولوا سرقة أحد اقاربه .

وبالتفاصيل دخل لصوص الى قضاء العارضة بالبلقاء يوم امس الاحد بحجة انهم يريدون “فكة” حيث قاموا بنشل محفظة احد المواطنين ، وفق الزميل سهم العبادي.

واشار العبادي ان مجموعة من الشبان قاموا بمطاردة اللصوص حتى مدخل العارضة وعند محاولتهم تجاوز سيارة اللصوص وادراكها انحرفت السيارة وارتطمت بعمود كهرباء اصيب المرحوم إصابة بليغة و توفي على اثرها .