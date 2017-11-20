ترجيح رفع اسعار المحروقات

الحرة نيوز –

رجح مصدر اقتصادي مطلع اليوم الاثنين، ان تقوم الحكومة الاردنية برفع اسعار المشتقات النفطية، نهاية الشهر الحالي ليتم العمل بها مطلع الشهر المقبل.

واوضح المصدر ، ان النسبة التي سيتم رفعها على المحروقات لم تتضح بعد، مشيراً الى ان توقعات الرفع جاءت نظراً لارتفاع اسعار البرنت عالمياً.

يشار الى ان لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تحدد اسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس.